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Мать троих детей Пи Дэдди найдена мертвой
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Мать троих детей Пи Дэдди найдена мертвой 

Газета.Ru + ещё 4 33 минуты назад
Фото: Depositphotos
Американская модель Ким Портер, которая 13 лет встречалась с рэпером Шоном Комбсом (известным как Пафф Дэдди, Пи Дэдди и Брат Любовь) и родила от него трех детей, найдена мертвой в своей квартире в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.
По данным источника портала, модель могла скончаться от сердечной недостаточности. Также источник рассказал, что несколько недель назад она проходила лечение от пневмонии.
Изданию Us Weekly Пи Дэдди подтвердил смерть Гордон и призвал уважать право ее родных на частную жизнь.
Ранее журнал Forebes назвал Пи Дэдди одним из самых высокооплачиваемых рэперов.
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