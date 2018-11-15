Ротару подняла гонорар вдвое после перенесенного летом приступа 

Певица София Ротару подняла свой гонорар за выступления на корпоративах вдвое после перенесенного летом приступа. Об этом стало известно «Комсомольской правде».
В августе СМИ писали, что Ротару потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Уфе, а придя в себя, никого не узнавала.
«У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо», — рассказала изданию ее сестра Аурика.
В свою очередь, директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что певица уже вернулась к концертной деятельности, однако пока не хочет ехать в гастрольный тур.
«Ей тяжело…» — объяснил он.
Между тем несколько анонимных промоутеров рассказали «КП», что после гипертонического криза гонорары, которые запрашивает Ротару у организаторов корпоративов, взлетели вдвое. Если раньше выступления певицы стоили по 50 тысяч евро, то теперь — уже по 100.
«Не хочет лишний раз рисковать здоровьем», — объясняет издание.