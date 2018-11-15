Ещё
Ротару подняла гонорар вдвое после перенесенного летом приступа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ротару подняла гонорар вдвое после перенесенного летом приступа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица София Ротару подняла свой гонорар за выступления на корпоративах вдвое после перенесенного летом приступа. Об этом стало известно «Комсомольской правде».
В августе СМИ писали, что Ротару потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Уфе, а придя в себя, никого не узнавала.
«У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо», — рассказала изданию ее сестра Аурика.
В свою очередь, директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что певица уже вернулась к концертной деятельности, однако пока не хочет ехать в гастрольный тур.
«Ей тяжело…» — объяснил он.
Между тем несколько анонимных промоутеров рассказали «КП», что после гипертонического криза гонорары, которые запрашивает Ротару у организаторов корпоративов, взлетели вдвое. Если раньше выступления певицы стоили по 50 тысяч евро, то теперь — уже по 100.
«Не хочет лишний раз рисковать здоровьем», — объясняет издание.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрубившему жене руки вынесли приговор112
ЕС созывает экстренный саммит30
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ116
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой68
«Керченский стрелок» оказался никому не нужен89
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
05:44
Журналисты заочно поспорили о «звенящем» Путине
Общество
01:07
На парковке в Новой Москве сгорели 5 автомобилей
Пожары Происшествия
03:02
Мучения в школе: за что учительница избила ребенка
Происшествия Статьи
00:38
Женщина решила разыграть парня и прыгнула под поезд
Происшествия Азия
01:01
Названа дата открытия новой платформы «Северянин»
Новости Москвы
04:13
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Происшествия Криминал
00:51
Лаврова в Сингапуре попросили подвинуться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение