Ротару подняла гонорар вдвое после перенесенного летом приступа

Певица София Ротару подняла свой гонорар за выступления на корпоративах вдвое после перенесенного летом приступа. Об этом стало известно « Комсомольской правде ».

В августе СМИ писали, что Ротару потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Уфе , а придя в себя, никого не узнавала.

«У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо», — рассказала изданию ее сестра Аурика.

В свою очередь, директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что певица уже вернулась к концертной деятельности, однако пока не хочет ехать в гастрольный тур.

«Ей тяжело…» — объяснил он.

Между тем несколько анонимных промоутеров рассказали «КП», что после гипертонического криза гонорары, которые запрашивает Ротару у организаторов корпоративов, взлетели вдвое. Если раньше выступления певицы стоили по 50 тысяч евро, то теперь — уже по 100.