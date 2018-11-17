Певица устала от славы и начала путешествовать в багаже

Певец Зейн Малик подтвердил давние слухи о том, что американская поп-исполнительница Тейлор Свифт путешествует в чемодане. Об этом Малик рассказал в интервью журналу Vogue.

Артист заявил, что Свифт начала перемещаться в чем-то наподобие коробки с 2017 года, когда записала песню I Don’t Wanna Live Forever. Таким образом знаменитость избегает назойливых папарацци.

Похожую тактику использовала певица Адель в своем турне в 2017 году. На сцену ее доставляли в коробке, чтобы фанаты не заметили ее до выступления.

Второй альбом Тейлор Свифт Fearless был самым продаваемым в 2009 году в США. Певица была номинирована на премию «Грэмми» 29 раз и выиграла 10 наград.