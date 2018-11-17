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Певица устала от славы и начала путешествовать в багаже
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Певица устала от славы и начала путешествовать в багаже 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: @spin1038
Певец Зейн Малик подтвердил давние слухи о том, что американская поп-исполнительница Тейлор Свифт путешествует в чемодане. Об этом Малик рассказал в интервью журналу Vogue.
Артист заявил, что Свифт начала перемещаться в чем-то наподобие коробки с 2017 года, когда записала песню I Don’t Wanna Live Forever. Таким образом знаменитость избегает назойливых папарацци.
Похожую тактику использовала певица Адель в своем турне в 2017 году. На сцену ее доставляли в коробке, чтобы фанаты не заметили ее до выступления.
Второй альбом Тейлор Свифт Fearless был самым продаваемым в 2009 году в США. Певица была номинирована на премию «Грэмми» 29 раз и выиграла 10 наград.
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