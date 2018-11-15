Ещё
Близкие рассказали о состоянии Ротару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ее просто колотит»: близкие о состоянии Софии Ротару 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Недавно София Ротару всерьез напугала фанатов и журналистов: "хуторянка" потеряла сознание прямо во время выступления, а очнувшись, никого не узнавала. Близкие рассказали о том, как она себя чувствует.
Сестра Софии Ротару Аурика успокоила общественность, сообщив, что с артисткой все в порядке. "У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо", — коротко сказала коллега певицы.
Информацию о том, что Софии Михайловне гораздо лучше, дал и ее директор Сергей Лавров. Однако он отметил, что Ротару не стала тщательнее следить за здоровьем даже после произошедшего.
"Она перед каждым концертом волнуется, словно начинающая артистка. Ее просто колотит от страха, она чуть ли не в обморок падает. Представляете, 45 лет на сцене, а переживает как школьница. Все это, безусловно, отражается на здоровье. София Михайловна в панике начинает мерить давление, которое оказывается повышенным. Она тут же принимает лекарства, чтобы его сбить", — цитирует близкого к Ротару человека сайт "Комсомольская правда".
Как и большинство артистов, певица предпочитала лишний раз не обращаться за врачебной помощью. "Стало плохо — отлежалась и побежала дальше. А потом выяснилось, что она перенесла на ногах микроинсульты. Поэтому сейчас боится больших переездов и туров", — пояснил Лавров.
К слову, издание со ссылкой на других промоутеров отмечает, что после болезни гонорар Софии Ротару за корпоратив вырос с 50 тысяч евро до 100 тысяч. При этом артистка не сидит без дела. На днях Ротару отработала в Алма-Ате. "За этот месяц в Казахстане у Ротару было уже три корпоратива. А вот в гастрольный тур она пока ехать не хочет, хотя предложений много", — отметил Лавров.
Дни.ру: последние новости
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура Вдова запретила Орловой приходить на шоу о Задорнове Лобода и Тилль устроили тайное свидание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрубившему жене руки вынесли приговор113
ЕС созывает экстренный саммит30
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ116
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой69
«Керченский стрелок» оказался никому не нужен89
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
05:44
Журналисты заочно поспорили о «звенящем» Путине
Общество
01:07
На парковке в Новой Москве сгорели 5 автомобилей
Пожары Происшествия
03:02
Мучения в школе: за что учительница избила ребенка
Происшествия Статьи
00:38
Женщина решила разыграть парня и прыгнула под поезд
Происшествия Азия
01:01
Названа дата открытия новой платформы «Северянин»
Новости Москвы
04:13
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Происшествия Криминал
00:51
Лаврова в Сингапуре попросили подвинуться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение