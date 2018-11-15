Галкин рассказал о пенсии Пугачевой

Галкин признался, что эта сумма «испугала» артистку. Телеведущий добавил, что десять лет назад пенсия певца Валерия Леонтьева составляла десять тысяч рублей, так как он оформил ее «как балетный».

69-летняя Пугачева ранее уже жаловалась на размер своей пенсии. На свадьбе внука Никиты Преснякова она рассказывала, что пенсия у нее маленькая, но год она «еще протянет».

Также певица говорила, что в 55 лет ей назначили пенсию в две тысячи рублей, но со временем размер выплат вырос, и она начала получать 10700 рублей в месяц.

Позже стало известно, что Пенсионный фонд России пригласил Пугачеву оформить материнский капитал. Однако Галкин заявил, что они не нуждаются, поэтому не хотят поднимать вопрос о помощи от государства.