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Лобода и Тилль устроили тайное свидание
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Светлана Лобода и Тилль Линдеманн устроили тайное свидание в Берлине 

Вечерняя Москва + ещё 2 7 часов назад
Фото: Instagram
Накануне вечером певица Светлана Лобода успешно выступила на сольном концерте, прошедшем в рамках гастрольного тура по Германии. Сразу после фанаты заметили певицу, покидающую концертную площадку вместе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Поклонники нашли в этом подтверждение догадки о начале их романтических отношений. Они заметили, как во время концерта Тилль наблюдал за певицей с VIP-ложи, а после концертного шоу Светланы скрылся с ней в неизвестном направлении.
Как сообщает «Life», певица специально взяла один день отпуска, чтобы провести его с возлюбленным в Берлине
В конце октября фронтмен знаменитой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Боткинскую больницу, чтобы забрать оттуда певицу Светлану Лободу, которая недавно перенесла сложную операцию на почке.
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