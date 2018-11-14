Дмитрий Маликов похвастался ценным подарком

Российский музыкант Дмитрий Маликов опубликовал в соц. сети Instagram новый снимок, на котором показал «хрустальный» подарок.

Дело в том, что в эту субботу артист отметил юбилей — 30-летие творческой деятельности. После завершения праздничного концерта, зрители вручили множество подарков Дмитрию. Один из них оказался действительно особым — это хрустальная рука, которая держит шар.

По словам певца, подарок был сделан специально по заказу. «По многочисленным просьбам выкладываю фото дорогого подарка, который мне вручили девчонки прямо на концерте. Надпись внизу: „Этот мир ты музыкой обнял, каждой нотой в сердце проникая“. Спасибо! Я Вас тоже очень люблю», — прокомментировал публикацию Дмитрий.