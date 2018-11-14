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Тарасов продает подаренный Костенко роскошный автомобиль
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Тарасов продает подаренный Костенко роскошный автомобиль, чтобы заплатить алименты первой жене 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
В Сети появилась информация, что один из двух дорогих автомобилей, принадлежащих 31-летнему Дмитрию Тарасову, будет продан. Но именно эту машину футболист подарил нынешней супруге Анастасии Костенко.
Полузащитник ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов продолжает публично выяснять отношения с экс-супругой Оксаной Пономаренко. Журналисты портала Paparazzi.ru узнали, что судебные приставы, арестовавшие недавно два роскошных автомобиля футболиста, собираются продать один из них — небольшой родстер.
Оказалось, еще в прошлом году Дмитрий преподнес эту машину в подарок возлюбленной Анастасии Костенко, но оставил авто в своей собственности. А сейчас, столкнувшись с финансовыми проблемами из-за иска бывшей супруги Оксаны, Тарасов дал разрешение на продажу родстера.
Говорят, по этой причине Анастасия сначала удалила несколько милых снимков с супругом, а затем и вовсе закрыла свою страницу в Instagram. Поклонники считают, что девушка не на шутку обиделась на мужа. Смогут ли Тарасовы преодолеть этот кризис в браке — покажет время.
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