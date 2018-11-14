«Пинай себя по голове!» Волочкову обвинили в избиении собаки

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не била собаку своей мачехи, а лишь «прикоснулась к ней пальцами». Скандальный эпизод произошел во время визита артистки к родному отцу, в ходе которого у танцовщицы случился конфликт с новой семьей родственника.

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала эпизод с избиением собаки своей мачехи, возмутивший общественность. По словам 42-летней танцовщицы, она всего лишь «прикоснулась пальцами» к животному, тогда как сам питомец якобы больше испугался от «крика и ора» хозяйки.

«Я еще ранее сказала, что если увижу, в каких условиях живет мой папа, что его обижают и относятся к нему плохо, то за себя не ручаюсь. Так и произошло. Я увидела, что мой папа находится в бесчеловечных условиях. И виноваты в этом люди, которым я сама же платила деньги. Люди, которые жили с ним 22 года.

Папа ушел из нашей семьи, когда мне было 14. Но я до сих пор несу за него ответственность. Не нужно путать вещи — никакую собаку я не била, я прикоснулась к ней пальцами. И эта собака больше испугалась от ора и крика хозяйки и ее мамы.

То есть тех людей, которые жили с моим отцой. Я же сделала все возможное, чтобы его спасти. За три недели я нашла людей, сделала полный ремонт его квартиры, определила его в лучший санаторий», — подчеркнула Волочкова.

Скандальный инцидент с ударом Анастасии по безобидной собаке произошел на съемках очередного эпизода программы НТВ «Новые русские сенсации», главной героиней которого стала балерина. Танцовщица, заручившись поддержкой съемочной группы, приехала проведать родного отца, парализованного в результате тяжелого инсульта. Возмутившись условиями, в которых нового семья содержит ее родственника, Волочкова разругалась с мачехой и ее дочерью и, не сумев совладать с эмоциями, ударила ногой белого английского бульдога, прокричав, что к собаке ее визави относятся лучше, чем к беспомощному мужчине.

Неоднозначный эпизод мгновенно всколыхнул общественность, которая практически единогласно встала на защиту ни в чем не повинного животного. Одной из неравнодушных оказалась актриса Настасья Самбурская , посоветовавшая Волочковой постучать по голове себе самой.

«По голове себе постучите. С камерой выносить на глаза общественности все, что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное-то причем?»— написала в инстаграме артистка.

Не менее критично о поступке танцовщицы высказалась ведущая Екатерина Гордон

«О том, что Анастасия много пьет, говорят давно. Я сама не раз наблюдала эфиры, где она была нетрезвой. Агрессия в адрес животных, детей — это очень тревожный признак. Настя должна извиниться перед хозяйкой собаки и отправиться на лечение», — выразила мнение Екатерина.

Любопытно, что изначально Волочкова прокомментировала ситуацию с пинком собаки куда менее тактично, чем немногим позднее. Говоря об инциденте в интервью «360», Анастасия выпалила: «Ну да, пнула я эту собаку, и что?»

В минувшем августе балерина испугала своих поклонников, когда стало известно об ее экстренной госпитализации на отдыхе в Греции: танцовщица получила тяжелую травму, наступив на морского ежа.

«Увидев стопу, испугалась! Она вся была в иголках черных!» — рассказала сама пострадавшая.

При осмотре Волочковой специалисты нашли в ее стопе около двух десятков иголок морского ежа — врач вытаскивал их более двух с половиной часов.

«Мне еще повезло, что сразу обратилась за помощью, и в том, что я не наступала на пятку, а шла на полупальцах», — немногим позднее призналась Анастасия РЕН ТВ.

Она также поведала, что после завершения процедуры в клинике станцевала с медиком в кабинете.

Как известно, Волочкова начинала карьеру балерины в Мариинском театре, а затем на протяжении нескольких лет работала в Большом театре. В настоящее время артистка периодически появляется в различных шоу на телевидении, а также высказывается по наиболее актуальным общественно-политическим вопросам. Так, к примеру, Анастасия не обошла стороной скандал имени Харви Вайнштейна , признавшись, что и сама ранее сталкивалась с сексуальными домогательствами.