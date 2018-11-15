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Пьер Нарцисс заявил об избиении
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Пьер Нарцисс заявил об избиении 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пьяный москвич в спортивном костюме избил певца Пьера Нарцисса кружкой в столичном караоке-клубе. Об этом, как сообщает «360», сам артист написал в заявлении в полицию.
Нарцисс пишет, что инцидент произошел на минувших выходных в клубе «Мимо нот» на Профсоюзной улице.
По его словам, сначала впоследствии избивший его пьяный мужчина примерно 30 лет, одетый в спортивный костюм, вел себя «неадекватно, „по-хулигански“, „задиристо“ с охранниками заведения и прохожими, с одним из которых даже подрался.
После этого мужчина обратился к проходившему мимо Нарциссу с просьбой провести его в клуб, куда его не пускали охранники.
Певец ответил „вежливым отказом“, на что мужчина отреагировал „упреками нецензурного содержания“.
»Все вы, артисты, такие», — заявил он и, по словам Нарцисса, ударил его кружкой по голове.
Певец отметил, что со слов очевидцев знает, что пока он смывал с лица кровь, ударивший его мужчина попытался скрыться, но был пойман некими людьми.
Описав произошедшее, Нарцисс призвал полицейских возбудить против мужчины уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».
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