Пьер Нарцисс заявил об избиении

Пьяный москвич в спортивном костюме избил певца Пьера Нарцисса кружкой в столичном караоке-клубе. Об этом, как сообщает «360», сам артист написал в заявлении в полицию.

Нарцисс пишет, что инцидент произошел на минувших выходных в клубе «Мимо нот» на Профсоюзной улице.

По его словам, сначала впоследствии избивший его пьяный мужчина примерно 30 лет, одетый в спортивный костюм, вел себя «неадекватно, „по-хулигански“, „задиристо“ с охранниками заведения и прохожими, с одним из которых даже подрался.

После этого мужчина обратился к проходившему мимо Нарциссу с просьбой провести его в клуб, куда его не пускали охранники.

Певец ответил „вежливым отказом“, на что мужчина отреагировал „упреками нецензурного содержания“.

»Все вы, артисты, такие», — заявил он и, по словам Нарцисса, ударил его кружкой по голове.

Певец отметил, что со слов очевидцев знает, что пока он смывал с лица кровь, ударивший его мужчина попытался скрыться, но был пойман некими людьми.

Описав произошедшее, Нарцисс призвал полицейских возбудить против мужчины уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».