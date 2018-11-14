Рудковская объяснила получение Биланом звания

Рудковская напомнила, за что Билан получил новое звание от Путина

По словам Рудковской, она очень гордится Биланом.

"Он сделал очень многое для нашей страны: в 2006 году он привез второе место "Евровидения", в 2008 — выиграл, единственный пока в истории страны, этот конкурс. Семь раз становился победителем MTV Europe Music Awards, тоже единственный в истории", — напомнила Рудковская, добавив, что Билан является крестным ее сына.

Яна Рудковская также отметила, что этого звания Дима Билан ждал давно, но не получал из-за слишком юного возраста.