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Рудковская объяснила получение Биланом звания
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Рудковская напомнила, за что Билан получил новое звание от Путина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская в беседе с РИА "Новости" прокомментировала получение ее подопечным, певцом Димой Биланом, звания заслуженного артиста России.
По словам Рудковской, она очень гордится Биланом.
"Он сделал очень многое для нашей страны: в 2006 году он привез второе место "Евровидения", в 2008 — выиграл, единственный пока в истории страны, этот конкурс. Семь раз становился победителем MTV Europe Music Awards, тоже единственный в истории", — напомнила Рудковская, добавив, что Билан является крестным ее сына.
Яна Рудковская также отметила, что этого звания Дима Билан ждал давно, но не получал из-за слишком юного возраста.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание заслуженного артиста России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
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