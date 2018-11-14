Умер Сергей Юртайкин

Умер актер из «Тихого Дона» и «Невероятных приключений итальянцев в России Сергей Юртайкин . Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии.

Во ВГИКе рассказали, что 91-летний актер скончался минувшей ночью в доме своего племянника в подмосковном поселке Снегири, однако не уточнили, когда состоятся прощание и похороны.

Сергей Юртайкин родился в Мордовии в 1927 году. В 1949-м окончил местную студию ГИТИСа, а в 1953-м — актерский факультет ВГИКа.

В течение своей кинокарьеры, которая длилась 50 лет, Юртайкин сыграл более чем в пяти десятках картин. Среди самых известных — «Тихий Дон», «Верные друзья», «Руслан и Людмила», «Дважды рожденный» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

С 1953 года по 1990-й Сергей Юртайкин работал в Театре-студии киноактера, ныне Государственном театре киноактера.