Васильева рассказала о состоянии после инцидента в метро

Актриса Васильева рассказала о своем состоянии после инцидента в метро

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после инцидента в московском метро, когда ей зажало голову дверями вагона.

Тогда она была госпитализирована в институт Склифосовского и прошла обследование. Сейчас 71-летняя актриса уже полна сил и гастролирует в Тольятти, о чем и сообщила у себя в инстаграме.

"Спасибо всем, кто писал и интересовался моим состоянием! Все хорошо, я в строю!", — написала она.

Пост артистка сопроводила видеозаписью из спортзала в Тольятти, на которой активно занимается на беговой дорожке и тренажерах.

Ранее Васильева подробно рассказала о том, как она пострадала в метрополитене.