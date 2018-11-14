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Васильева рассказала о состоянии после инцидента в метро
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Актриса Васильева рассказала о своем состоянии после инцидента в метро 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после инцидента в московском метро, когда ей зажало голову дверями вагона.
Тогда она была госпитализирована в институт Склифосовского и прошла обследование. Сейчас 71-летняя актриса уже полна сил и гастролирует в Тольятти, о чем и сообщила у себя в инстаграме.
"Спасибо всем, кто писал и интересовался моим состоянием! Все хорошо, я в строю!", — написала она.
Пост артистка сопроводила видеозаписью из спортзала в Тольятти, на которой активно занимается на беговой дорожке и тренажерах.
Ранее Васильева подробно рассказала о том, как она пострадала в метрополитене.
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