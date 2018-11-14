У Савичевой обнаружили опасную болезнь

У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь

Юлия Савичева поделилась сокровенным со своими фанатами. Популярная исполнительница рассказала о том, какой неутешительный диагноз ей поставили медики, когда она была беременна.

Летом прошлого года Юлия Савичева впервые стала матерью. Своему супругу Александру Аршинову певица подарила дочь Анну. Лишь недавно артистка призналась, что рождение наследницы далось ей с огромным трудом: после выкидыша ей никак не удавалось забеременеть. А после того, как у нее наконец получилось, Савичева отправилась в Португалию , где встала на учет в клинику.

Рожала Юлия тоже там. Причем беременность протекала непросто. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица обратилась к фанатам, в частности, беременным подписчицам, с просьбой очень внимательно следить за питанием.

"В период беременности у меня, как и у многих женщин, развился второй тип диабета. И я была вынуждена очень тщательно следить за тем, чтобы мое питание было сбалансировано. Никаких быстрых углеводов, никакого сладкого, даже фрукты под строжайшим контролем! После каждого приема пищи я должна была измерять уровень сахара в крови", — рассказала Савичева.

При этом, по признанию Юлии, ей очень хотелось сладкого.

"Девочки, вы меня поймете, сладкое мерещилось мне повсюду: мне снились торты, кексы, пирожное, мороженое, шоколад. А когда мы заходили в кафе, где пахло выпечкой… лучше не рассказывать (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — призналась артистка.

Однако Савичева себя постоянно сдерживала.

"Ради Ани, я держала себя в руках и позволяла себе желаемое только с разрешения врача. Раз в неделю я могла съесть что-нибудь сладкое, но после этого нужно было гулять 40 минут", — сообщила исполнительница.

К счастью, все жертвы оказались не напрасными. Савичева заключила: