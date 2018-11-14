Стали известны расценки звезд на новогодние корпоративы

Teleprogramma.pro выяснила, сколько стоят выступления российских знаменитостей на новогодних корпоративах. Издание утверждает, что гонорары певицы Ольги Бузовой за выступления в декабре выросли до 2-2,5 миллиона рублей.

По данным издания, часовой концерт Бузовой обойдется в два миллиона рублей, а стать ведущей мероприятия она согласится за 2,5 миллиона рублей. Год назад гонорар певицы на предпраздничные даты был меньше на миллион.

Одним из самых популярных и высокооплачиваемых ведущих новогодних вечеринок издание назвало Максима Галкина (шесть миллионов рублей).

Также востребованы услуги Игоря Верника в качестве ведущего, его гонорар оценивают в 1-1,5 миллиона рублей.

По данным издания, стандартный гонорар группы «Ленинград» за заказник составляет около 7,6 миллиона рублей, а в новогоднюю ночь ценник вырастает в три раза.

Самыми востребованными группами издание назвало «Иванушек International» и «Руки Вверх!». Ценник за их выступления начинается от двух миллионов рублей.

Также выросла востребованность Евгения Петросяна . Представитель артиста заявил, что на декабрь график его выступлений уже расписан. Петросян согласен выступать на корпоративах за 1 млн рублей. Издание отмечает, что Елена Степаненко , напротив, не пользуется такой популярностью.