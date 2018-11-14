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Стали известны расценки звезд на новогодние корпоративы
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Стали известны расценки звезд на новогодние корпоративы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Teleprogramma.pro выяснила, сколько стоят выступления российских знаменитостей на новогодних корпоративах. Издание утверждает, что гонорары певицы Ольги Бузовой за выступления в декабре выросли до 2-2,5 миллиона рублей.
По данным издания, часовой концерт Бузовой обойдется в два миллиона рублей, а стать ведущей мероприятия она согласится за 2,5 миллиона рублей. Год назад гонорар певицы на предпраздничные даты был меньше на миллион.
По информации Teleprogramma.pro, выступление Григория Лепса после 21 декабря обойдется в девять миллионов рублей. Гонорары Филиппа Киркорова и Светланы Лободы в предновогодние даты собеседники издания оценили минимум в шесть миллионов рублей.
Одним из самых популярных и высокооплачиваемых ведущих новогодних вечеринок издание назвало Максима Галкина (шесть миллионов рублей).
Также востребованы услуги Игоря Верника в качестве ведущего, его гонорар оценивают в 1-1,5 миллиона рублей.
По данным издания, стандартный гонорар группы «Ленинград» за заказник составляет около 7,6 миллиона рублей, а в новогоднюю ночь ценник вырастает в три раза.
Николай Басков в начале декабря выступает за 50 тысяч евро (около 3,8 миллиона рублей), но в последние недели месяца новогодняя наценка составит 20 процентов, отмечает издание со ссылкой на директора артиста. За 50 тысяч евро на мероприятия можно пригласить Сергея Лазарева и Ирину Аллегрову. Столько же, по информации издания, стоят услуги ведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева.
По данным Teleprogramma.pro, 40-минутное выступление Веры Брежневой на новогодних корпоративах стоит около 3,7 миллиона рублей, а концерт Полины Гагариной — 3,5 миллиона.
Самыми востребованными группами издание назвало «Иванушек International» и «Руки Вверх!». Ценник за их выступления начинается от двух миллионов рублей.
Также выросла востребованность Евгения Петросяна. Представитель артиста заявил, что на декабрь график его выступлений уже расписан. Петросян согласен выступать на корпоративах за 1 млн рублей. Издание отмечает, что Елена Степаненко, напротив, не пользуется такой популярностью.
Летом прошлого года «Комсомольская правда» составила рейтинг самых приглашаемых на корпоративы знаменитостей. Первое место в нем заняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Директор концертного отдела «Кремль концерт» Сергей Лавров рассказал газете, что в среднем у ведущей примерно 15 концертов в месяц, она зарабатывает около 20 миллионов рублей. Следом за Бузовой, по данным Лаврова, идет Киркоров.
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