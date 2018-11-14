Ещё
Поклонников обеспокоило здоровье Басилашвили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонники боятся за здоровье Олега Басилашвили 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ivernik/instagram.com
Поклонники народного артиста СССР и актера БДТ имени Товстоногова Олега Басилашвили обеспокоены состоянием его здоровья, передает "Пятый канал".
Причиной переживаний стало новое фото артиста, которое у себя в инстаграме опубликовал Игорь Верник. Он снялся с Басилашвили, посетившим праздник в честь 75-летия школы-студии МХАТ в Москве.
"О. В. Басилашвили приехал из Питера на один день! Спасибо моим любимым педагогам, однокурсникам, студентам других курсов, в товариществе с которыми я провел четыре счастливейших года своей жизни!" — подписал снимок Верник.
Подписчики Верника не могли не отметить, что на фото Басилашвили выглядит похудевшим и постаревшим.
"Не верится что он так постарел", Время, время… дай Бог долгих лет", — пишут они.
Ранее телеведущий Николай Дроздов рассказал о тяжелой болезни дочери.
Газета.Ru: последние новости
Умер актер из "Тихого Дона" Сергей Юртайкин Актриса Васильева рассказала о своем состоянии после инцидента в метро Рудковская напомнила, за что Билан получил новое звание от Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия приняла решение по РФ после скандала79
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию102
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем348
Умер Сергей Юртайкин21
США введут «адские санкции» против России469
Видео
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
02:24
Невеста погибшего в крушении Boeing 737 исполнила его желание
Общество
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
10:05
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
В мире Украина
00:31
США введут «адские санкции» против России
Политика Статьи
00:55
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию
Ближний Восток В мире
01:19
Трамп провоцирует скандал между США и Францией
В мире США
02:28
Австрия приняла решение по РФ после скандала
В мире
00:40
В Сочи разрушился мост
Происшествия Автоспорт
08:10
Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение