Поклонников обеспокоило здоровье Басилашвили

Поклонники боятся за здоровье Олега Басилашвили

Причиной переживаний стало новое фото артиста, которое у себя в инстаграме опубликовал Игорь Верник . Он снялся с Басилашвили, посетившим праздник в честь 75-летия школы-студии МХАТ в Москве.

"О. В. Басилашвили приехал из Питера на один день! Спасибо моим любимым педагогам, однокурсникам, студентам других курсов, в товариществе с которыми я провел четыре счастливейших года своей жизни!" — подписал снимок Верник.

Подписчики Верника не могли не отметить, что на фото Басилашвили выглядит похудевшим и постаревшим.

"Не верится что он так постарел", Время, время… дай Бог долгих лет", — пишут они.