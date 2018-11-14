Билан стал Заслуженным артистом России

Согласно ему, Билан награжден почетным званием за заслуги в развитии культуры и искусства в России и многолетнюю плодотворную деятельность.

Билан стал единственным человеком, которого Путин удостоил звания Заслуженного артиста 656-м указом.

Других упомянутых в нем людей президент наградил званиями Героя России, летчика-космонавта России, Заслуженного работника физической культуры России и Заслуженного металлурга России, орденом «За заслуги перед Отечеством» второй и четвертой степеней, «Орденом Мужества», «Орденом Александра Невского», «Орденом Почета», «Орденом Дружбы», а также знаком отличия «За наставничество».

В 2008 году Дима Билан выиграл в качестве представителя России песенный конкурс «Евровидение». Ранее певец уже был награжден званиями Заслуженного артиста Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни, а также званием Народного артиста Кабардино-Балкарии.