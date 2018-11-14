Билан стал Заслуженным артистом России 

Певец Дима Билан удостоился звания Заслуженного артиста России. Об этом свидетельствует текст указа президента страны Владимира Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Согласно ему, Билан награжден почетным званием за заслуги в развитии культуры и искусства в России и многолетнюю плодотворную деятельность.
Билан стал единственным человеком, которого Путин удостоил звания Заслуженного артиста 656-м указом.
Других упомянутых в нем людей президент наградил званиями Героя России, летчика-космонавта России, Заслуженного работника физической культуры России и Заслуженного металлурга России, орденом «За заслуги перед Отечеством» второй и четвертой степеней, «Орденом Мужества», «Орденом Александра Невского», «Орденом Почета», «Орденом Дружбы», а также знаком отличия «За наставничество».
В 2008 году Дима Билан выиграл в качестве представителя России песенный конкурс «Евровидение». Ранее певец уже был награжден званиями Заслуженного артиста Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни, а также званием Народного артиста Кабардино-Балкарии.