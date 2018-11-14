Гафт ходит на скандальные шоу ради лекарств

«Платят от 5 до 50 тыс. рублей»: у Гафта нет денег на лекарства

Один из самых известных отечественных актеров Валентин Гафт признался, что участвует в скандальных телешоу, которые ненавидит, только потому, что там платят от 5 до 50 тыс. рублей, которые артисту необходимы для поддержания жизни на фоне болезни Паркинсона. Он добавил, что мозг пока слушается артиста, а вот руки и ноги почти не работают.

Один из самых известных и узнаваемых звезд советского и российского кино, народный артист РСФСР 83-летний Валентин Гафт признался, что участвует в скандальных телешоу, которые ненавидит, только потому, что там платят от 5 до 50 тыс. рублей, которые артисту необходимы для поддержания приемлемого физического состояния на фоне болезни Паркинсона.

Кроме этого страшного недуга, у актера еще целый букет заболеваний. Из-за них он стал гораздо реже выходить на сцену родного театра «Современник», хотя стихи и эпиграммы на творческих встречах читает все еще по памяти, передает «Дни.ру».

«Мозг пока меня слушается, а вот ноги и руки совсем не хотят этого делать. Мне надо поддерживать свое физическое состояние. У меня болезнь опорно-двигательного аппарата, а это такое противное и гадкое заболевание, которое само не проходит. Надо платить за лекарства и сиделке, вот и хожу по программам», — указал Гафт.

Известно, что в этих передачах все участники неплохо зарабатывают, — до полумиллиона за эфир. Такие, как Диана Шурыгина , Виталина Цымбалюк-Романовская, Гоген Солнцев и другие персонажи светской хроники, уже сколотили неплохое состояние, передает агентство «Версия».

«Платят мне там гораздо меньше, чем бывших женам некоторых моих коллег. Видимо, сегодня они интереснее публике. Но я рад и этому необыкновенно», — сказал артист.

Ранее Гафт принял участие в съемках передачи «Привет, Андрей !» Андрея Малахова, посвященной 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой

Одним из участников шоу стал актер Станислав Садальский , опубликовавший в своем инстаграме фото с Малаховым и Гафтом. Поклонников легендарного актера расстроил его внешний вид, — они нашли Гафта изможденным и постаревшим.

«Да, Гафт возмужал… Не хочу говорить «постарел», это не про него, он выдающийся актер», — указал один из подписчиков Садальского в комментариях.

Сам Гафт спокойно рассказал о приближающейся смерти, об умерших коллегах по театру. Также он сказал, что лучшей опорой в трудный период для него является супруга Ольга Остроумова , на которой он женат уже 25 лет.

В мае нынешнего года на сайте театра «Современник» появилась информация о том, что один из спектаклей с участием Гафта переносится в связи с болезнью актера.

«Информация соответствует действительности. Я неважно себя чувствую, но не до такой степени, чтобы не играть, я не играю просто это чисто физически, это не имеет отношения к каким-то страшным болезням», — сообщил Гафт.

В том же месяце Гафт прибыл на эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ в инвалидном кресле. Он попросил режиссеров звать его в новые проекты.

«Иногда зовут, а потом отказываются. Мол, я разваливаюсь на глазах. А я же этим живу, хочу работать», — сетовал актер.

«Порой мы ведем его до сцены, он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно. И тут выходит на сцену, и проблемы со здоровьем будто чудом проходят», — делился один из друзей артиста.

В марте 2016 года Валентин Гафт поблагодарил президента России Владимира Путина за вручение ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

«Это большая честь. Я получил уже третий орден «За заслуги перед Отечеством». Слово «отечество» иногда выпадает из нашего лексикона. Но это высочайшее слово, и оно обязывает что-то делать, не унывать», — заявил Гафт.

Валентин Гафт родился в 1935 году, окончил Школу-студию МХАТ, карьеру начинал в Театре имени Моссовета , работал в Театре на Малой Бронной, в «Ленкоме», а с конца 1960-х — в «Современнике».

Он сыграл более ста ролей, среди которых узнаваемые образы дворецкого Брассета в мюзикле «Здравствуйте, я ваша тетя!», председателя кооператива в «Гараже», полковника Покровского в исторической трагикомедии «О бедном гусаре замолвите слово», Сатанеева в «Чародеях», а также Воланда и Каифы в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» (в 1994 и 2005 годах). Кроме того, Гафт известен как мастер эпиграмм на коллег по сцене и съемочной площадке.