Шаляпин стал спасением для изгнанной жены Солнцева

В новом выпуске ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" Гоген Солнцев наконец встретился со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович. Однако воссоединение сопровождалось скандалом, взревновавший Гоген даже выгнал жену из дома, и теперь в Сети смакуют сложившуюся ситуацию.
Судя по комментариям к передаче, особенно зрителям запомнилась сцена, как Гоген Солнцев избил жену веником и как с третьего этажа выкидывал порванную одежду Екатерины и грязно ее обзывал. "Подстилка дьявола" и "старая стерва" это было самое мягкое, что вырывалось из уст взбешенного Солнцева. В конце Гоген и вовсе начал плеваться на Екатерину, которая пыталась его вразумить.
В Сети пользователи разделились на два лагеря. Одни раскритиковали в пух и прах Гогена с престарелой женой, другие высказали уверенность, что вся ситуация разыграна неумелыми актерами. А третьи и вовсе предложили свое развитие сюжета. Дескать, в нынешнюю картину великолепно впишется "любитель бабушек" Прохор Шаляпин. Который может любезно принять Екатерину и стать для нее спасением.
"В следующей серии эту вялую ягодку сорвет Прошка Шляпин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "кстати да! Он не такой скандальный", "Катя, бегите от Гогена! Подцепите Прохора, вы же такая красавица!", "Подождите! У прошки Виталина. Как же она?", — надавали советов Екатерине комментаторы.
Многие зрители откровенно посмеялись над новым выпуском ток-шоу.
"Умираю от хохота))) думаю тут большая часть, если не все приходят поржать)))", "Я на этот цирк пришел и посмеешься и совершенно бесплатно и доступно", "Я тоже смеюсь, ждала выпуска", "Выпуски с шурыгиной нервно курят в сторонке", "Ор", "когда он ее бил веником остановите мой ор", "ой, не могу, дождалась продолжения…— Подстилка дьявола, …плевки с балкона, битье веником. …Согласитесь друзья, ну прикольно же…" — высказались зрители.