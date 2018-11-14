Ещё
Шаляпин стал спасением для изгнанной жены Солнцева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Как же Виталина?»: Шаляпин стал спасением для изгнанной жены-пенсионерки Солнцева 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
В новом выпуске ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" Гоген Солнцев наконец встретился со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович. Однако воссоединение сопровождалось скандалом, взревновавший Гоген даже выгнал жену из дома, и теперь в Сети смакуют сложившуюся ситуацию.
Судя по комментариям к передаче, особенно зрителям запомнилась сцена, как Гоген Солнцев избил жену веником и как с третьего этажа выкидывал порванную одежду Екатерины и грязно ее обзывал. "Подстилка дьявола" и "старая стерва" это было самое мягкое, что вырывалось из уст взбешенного Солнцева. В конце Гоген и вовсе начал плеваться на Екатерину, которая пыталась его вразумить.
В Сети пользователи разделились на два лагеря. Одни раскритиковали в пух и прах Гогена с престарелой женой, другие высказали уверенность, что вся ситуация разыграна неумелыми актерами. А третьи и вовсе предложили свое развитие сюжета. Дескать, в нынешнюю картину великолепно впишется "любитель бабушек" Прохор Шаляпин. Который может любезно принять Екатерину и стать для нее спасением.
"В следующей серии эту вялую ягодку сорвет Прошка Шляпин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "кстати да! Он не такой скандальный", "Катя, бегите от Гогена! Подцепите Прохора, вы же такая красавица!", "Подождите! У прошки Виталина. Как же она?", — надавали советов Екатерине комментаторы.
Многие зрители откровенно посмеялись над новым выпуском ток-шоу.
"Умираю от хохота))) думаю тут большая часть, если не все приходят поржать)))﻿", "Я на этот цирк пришел и посмеешься и совершенно бесплатно и доступно﻿", "Я тоже смеюсь, ждала выпуска", "Выпуски с шурыгиной нервно курят в сторонке﻿", "Ор﻿", "когда он ее бил веником остановите мой ор﻿", "ой, не могу, дождалась продолжения…— Подстилка дьявола, …плевки с балкона, битье веником. …Согласитесь друзья, ну прикольно же…﻿" — высказались зрители.
Дни.ру: последние новости
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура Вдова запретила Орловой приходить на шоу о Задорнове Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Тайная встреча Порошенко67
Навальный покинул Россию453
Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура100
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу397
Ленину нашли замену464
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
00:44
Билан стал Заслуженным артистом России
Шоу-бизнес
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
00:25
Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура
Шоу-бизнес
01:03
Пока вы спали: Тайная встреча Порошенко
Общество
01:03
Порошенко провел тайную встречу с иерархами УПЦ МП
Украина В мире
05:10
Трамп поругался с Мэй по телефону
В мире
03:03
Сын возмутился возобновлению дела Талькова
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение