Отец Хворостовского рассказал о детстве певца

Отец Дмитрия Хворостовского рассказал о детстве именитого певца

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября — почти два года он боролся с раком головного мозга. Родные, коллеги и поклонники до последнего верили, что певец сможет выздороветь, но чуда не произошло.

Супруга Дмитрия Флоранс очень тяжело переживает потерю любимого мужчины. Она была рядом, пока певец стойко боролся с болезнью и провела с ним последние дни его жизни. Долгое время вдова певца не могла поверить, что любимого мужа больше нет. Лишь недавно Флоранс стала постепенно возвращаться к жизни и даже выходить в свет.

Памятник Хворостовскому может получиться не таким, каким его хотели бы видеть родители артистаВ этом году исполняется год со смерти артиста, но его могиле до сих пор не установлен памятник. Отметим, что смерть Хворостовского стала огромным ударом и для его родных. За последний год родители певца сильно сдали, их начало подводить здоровье. Единственная радость Александра Степановича и Людмилы Петровны — внуки. Совсем скоро будет ровно год со дня смерти именитого исполнителя. в честь чего в родном городе Хворостовского Красноярске прошел концерт памяти.

Лишь сейчас отец Дмитрия впервые рассказал, каким был его сын в детстве. Он отметил, что они с женой рано заметили, что у их наследника прекрасный голос. «У Димы были прекрасные данные и слух, и мы с женой решили, что его голос нужно сохранять. Он, еще будучи совсем маленьким, тонко чувствовал музыку. После окончания 10-го класса Дима хотел поступить в Институт искусств, мы пошли туда, а нам ответили, что сначала нужно отучиться в музыкальном училище, куда Дима вскоре и поступил. Но я одно сыну повторял: „Никому не давай трогать свой голос“, — вспоминает Александр Степанович.

Отец Хворостовского всегда переживал за сына и прекрасно помнит его первый концерт в родном городе. „Он выступал в органном зале. Я стоял на улице и видел, как народ с билетами идет и идет. Очень волнительно было: думаю, вдруг им не понравится. Но его очень хорошо приняли“, — рассказал папа Дмитрия в интервью „Собеседнику“.