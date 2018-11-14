Подписчиков удивило фото Волочковой в хиджабе

Волочкова опубликовала фото в хиджабе

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram серию снимков с белой накидкой и поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей хиджаб. Интернет-пользователи предположили, что Волочкова решила выйти замуж за мусульманина.

«Вы решили замуж выйти наверно за богатого шейха из за этого надели хиджаб?» — поинтересовалась @so.nia8315 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые комментаторы решили, что наряд Волочковой на хиджаб не похож.

«Какой на фиг хиджаб! Пеньюар!» — заявила @ellinatiloeva.

«Ой, прямо Мадонна. Не смешите мои тапочки», — написала @boldrini53.

«Я, может, к свадьбе готовлюсь, а вам смешно», — ответила подписчикам Волочкова.

«Вы похожи на приведение, а не на мусульманку. И это не хиджаб. Это скатерть», — возмутилась одна из подписчиц балерины.

Некоторые пользователи решили напомнить Волочковой, что она православная христианка.

«Русский кокошник лучше рекламируйте…вы православная. Если не забыли», — написала @iuliia.donetskaia.

Также комментаторам показалось странным, что Волочкова сфотографировалась в этом наряде на фоне портрета Николая II.

«Не позорьте вероисповедание мусульманских женщин!на фоне царя опять!Царь был православный!Анастасия опомнитесь!» — призвала @1307rys.

Ранее пользователи Instagram критиковали Волочкову за фото в «вечернем наряде» на фоне храма и поход в церковь в платье с глубоким декольте.