Ещё
Подписчиков удивило фото Волочковой в хиджабе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова опубликовала фото в хиджабе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram серию снимков с белой накидкой и поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей хиджаб. Интернет-пользователи предположили, что Волочкова решила выйти замуж за мусульманина.
«Вы решили замуж выйти наверно за богатого шейха из за этого надели хиджаб?» — поинтересовалась @so.nia8315 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторые комментаторы решили, что наряд Волочковой на хиджаб не похож.
«Какой на фиг хиджаб! Пеньюар!» — заявила @ellinatiloeva.
«Ой, прямо Мадонна. Не смешите мои тапочки», — написала @boldrini53.
«Я, может, к свадьбе готовлюсь, а вам смешно», — ответила подписчикам Волочкова.
«Вы похожи на приведение, а не на мусульманку. И это не хиджаб. Это скатерть», — возмутилась одна из подписчиц балерины.
Некоторые пользователи решили напомнить Волочковой, что она православная христианка.
«Русский кокошник лучше рекламируйте…вы православная. Если не забыли», — написала @iuliia.donetskaia.
Также комментаторам показалось странным, что Волочкова сфотографировалась в этом наряде на фоне портрета Николая II.
«Не позорьте вероисповедание мусульманских женщин!на фоне царя опять!Царь был православный!Анастасия опомнитесь!» — призвала @1307rys.
Ранее пользователи Instagram критиковали Волочкову за фото в «вечернем наряде» на фоне храма и поход в церковь в платье с глубоким декольте.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Тайная встреча Порошенко66
Навальный покинул Россию
Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура99
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу397
Ленину нашли замену460
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
00:44
Билан стал Заслуженным артистом России
Шоу-бизнес
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
00:25
Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура
Шоу-бизнес
01:03
Пока вы спали: Тайная встреча Порошенко
Общество
01:03
Порошенко провел тайную встречу с иерархами УПЦ МП
Украина В мире
05:10
Трамп поругался с Мэй по телефону
В мире
03:03
Сын возмутился возобновлению дела Талькова
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение