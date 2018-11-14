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Сафронов рассказал о мошенничестве
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Никас Сафронов рассказал о мошенничестве 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Никас Сафронов рассказал подписчикам Инстаграм о подлоге, участником которого невольно стал. Он с удивлением узнал, что будет «живой моделью» на благотворительном «Звездном аукционе». Устроят торги за право разрисовать тело знаменитого арт-деятеля, уже принимаются ставки.
Сафронов был поражен, так как согласия на использование своего имени не давал. Средства от аукциона якобы должны направить на развитие фонда «Счастливый мир», но его сотрудники, на удивление, об этом факте не знают.
По словам художника, он когда-то был участником подобного мероприятия — снимался в «Продажных звездах», но сейчас, как говорится, был «ни сном, ни духом». Живописец призывает проявить бдительность и не делать на него никаких ставок.
Подписчики поддержали Никаса и возмутились наглости мошенников.
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