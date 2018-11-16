Участник «Замуж за Бузову» заявил о невыплате выигрыша

Участник «Замуж за Бузову» до сих пор не получил выигрыш

Бизнесмен Евгений Назаров до сих пор не получил два миллиона рублей, которые предпочел борьбе за расположение певицы и телеведущей Ольги Бузовой в рамках шоу «Замуж за Бузову».

По данным «СтарХита», недавно Назаров опубликовал на своей инстаграм-странице уже не доступную для просмотра видеоисторию, в которой сообщил, что создатели программы и через месяц после ее окончания не перевели ему деньги.

Согласно правилам шоу, участники могли прекратить борьбу за расположение Бузовой, забрав два миллиона. Так Назаров и поступил, доведя певицу и телеведущую до слез.

«Я стою два миллиона рублей?» — задавалась она вопросом.

Между тем Назаров объяснил свое решение отсутствием у самой Бузовой симпатии к нему. Тогда же молодой человек пообещал потратить эти деньги на благотворительность. Это намерение он подтвердил и в опубликованной недавно истории.