Бузову снова обвинили в плагиате

Ольга Бузова уже не первый год ведет шоу «Дом-2», а также строит карьеру певицы. Однако в последнее время девушка часто оказывается в центре скандалов. Не так давно ее обвинили в мошенничестве из-за конкурса, в котором разыгрывался дорогостоящий автомобиль. Артистка все же вручила обещанный приз победителю, но одна из участниц гива решила подать в суд, так как считает, что организаторы конкурса не соблюли все условия договора.

А сегодня Ольгу обвинили в плагиате поклонники. На странице известного глянцевого журнала в Instagram появилась обложка декабрьского номера. На ней красуется телеведущая. Она дала интервью, в котором рассказала о любви и нелюбви зрителей. На главной странице выведена фраза Бузовой: «Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!». Внимательные пользователи соцсетей отметили, что такую же фразу использовала ранее арестованная на Украине Надежда Савченко в интервью для РБК. В отличие от ведущей реалити-шоу Савченко тогда рассказала о своей политической деятельности.

За Бузову вступился ее PR-менеджер Антон Богославский . По его словам, Ольга уже на протяжении 15 лет говорит о том, что к ней нет равнодушных. Он заверил, что она это заявляла в эфире «Дома-2».

«Если они не в курсе, то телепроект «Дом-2» идет 15 лет на российском телевидении, в том числе, кстати, его показывают и в других странах, и в том числе на Украине, поэтому надо делать выводы», — высказался Богославский.

Он не стал скрывать, что не знает Савченко и понятия не имеет, чем она занимается, об этом сообщает Life.