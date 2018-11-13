Борисова призналась в незаконном проживании с дочерью

Дана Борисова рассказала, что дочь проживает с ней незаконно

В прошлом году телеведущая Дана Борисова провела четыре месяца в реабилитационном центре в Таиланде , где лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей. На днях телеведущая отметила полтора года трезвости. За это время она успела продать свою старую квартиру и приобрети новое жилье, а также помочь людям, которые оказались в непростой ситуации. Однако артистку терзает еще один вопрос. Пока она лечилась от зависимостей, за ее дочерью Полиной присматривал бывший фактический супруг Максим Аксенов . Он лишил Дану родительских прав и с помощью суда обязал ее выплачивать алименты.

Неделю назад Борисова была рада, так как считала, что выиграла суд. Уже несколько месяцев дочь проживает с ней в новой квартире. Также телеведущая хочет, чтобы Аксенов платил ей алименты. Однако сегодня звезда была вынуждена признаться, что Полина проживает с ней незаконно. Оказалось, что иск, который она подала еще в ноябре прошлого года, просто был закрыт.

«Как вы понимаете, проживает она незаконно, более того, я сторона, которая до сих пор платит алименты. Сегодня вместе с адвокатом мы подали заявление об официальном определении ее места жительства со мной, ее мамой, а также о взыскании алиментов со второй стороны, которая никак не участвует, не проявляется, и не общается», — поделилась Дана в соцсети.

Телеведущая также показала своим подписчикам иск, который она передала в суд. Борисова не теряет надежды на то, что сможет получить опеку над дочерью и беспрепятственно проводить с ней время. Напомним, что ранее звезда призналась, что сама обустроила свою новую квартиру. Только на шторы она потратила полмиллиона рублей, поэтому Дана хочет получать хоть какие-то деньги от экс-мужа. Также Полина решила пойти по стопам матери и стать телеведущей, поэтому ей нужно посещать различные кружки, заниматься с репетиторами. Борисова в одиночку не может оплачивать все это. Сам Аксенов не удивился, когда ему сообщили, что его бывшая жена готовит иск, так как это происходит не в первый раз.