Солнцев бросил изменившуюся после пластики жену

Некоторое время назад звезда реалити Гоген Солнцев в эфире передачи "Прямой эфир" приревновал 63-летнюю супругу Екатерину Терешкович к адвокату, который привез ее на съемки. После драки Солнцев сбежал из студии и, как выяснилось на новой передаче, не виделся с женой несколько недель и сменил замки в квартире, пока она жила у подруг.
Попытку помириться Солнцев встретил в штыки, прогнав жену с порога и выбросив ее вещи.
"Мне очень плохо из-за этого досадного недоразумения. Я должна была ему сама все объяснить. Это нагромождение нелепостей", — поделилась она в студии.
Перед гостями эфира и женой Солнцев извинился.
"Это был вопрос эмоций — я очень испугался, что Екатерина может уйти. Я две недели не мог прийти в себя", — признался он.
Вместе с тем, мириться с Терешкович, которая очень изменилась после пластической операции, он не хочет.
"Это не тот человек, на котором я женился. Катя звезду словила, что ли… У нее от свалившейся на нее славы выросла корона", — сказал он, обвинив супругу в высокомерии.
В конце сентября британцы возмутились дракой на российском реалити-шоу "Дом-2".