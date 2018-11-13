Солнцев бросил изменившуюся после пластики жену

Гоген Солнцев бросил изменившуюся после пластики до неузнаваемости жену

Некоторое время назад звезда реалити Гоген Солнцев в эфире передачи "Прямой эфир" приревновал 63-летнюю супругу Екатерину Терешкович к адвокату, который привез ее на съемки. После драки Солнцев сбежал из студии и, как выяснилось на новой передаче, не виделся с женой несколько недель и сменил замки в квартире, пока она жила у подруг.

Попытку помириться Солнцев встретил в штыки, прогнав жену с порога и выбросив ее вещи.

"Мне очень плохо из-за этого досадного недоразумения. Я должна была ему сама все объяснить. Это нагромождение нелепостей", — поделилась она в студии.

Перед гостями эфира и женой Солнцев извинился.

"Это был вопрос эмоций — я очень испугался, что Екатерина может уйти. Я две недели не мог прийти в себя", — признался он.

Вместе с тем, мириться с Терешкович, которая очень изменилась после пластической операции, он не хочет.

"Это не тот человек, на котором я женился. Катя звезду словила, что ли… У нее от свалившейся на нее славы выросла корона", — сказал он, обвинив супругу в высокомерии.

В конце сентября британцы возмутились дракой на российском реалити-шоу "Дом-2".