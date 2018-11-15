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Британская певица рассказала о страшном диагнозе
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Британская певица рассказала о страшном диагнозе 

Russianshowbiz.info + ещё 6 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Новая возлюбленная Ченнинга Татума, Джесси Джей, во время лондонского концерта в «Royal Albert Hall» откровенно рассказала зрителям, что не может иметь детей.
Певица узнала о своем диагнозе 4 года назад, но тогда она решила не делиться этой новостью с поклонниками, а вместо этого написала песню «Four Letter Word».
«Я написала эту композицию в тот момент, когда мне было особенно больно и грустно. Если вы тоже столкнулись с проблемой бесплодия или же потеряли ребенка, знайте: я думаю о вас, когда пою эту песню», — заявила Джесси.
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