Британская певица рассказала о страшном диагнозе

Новая возлюбленная Ченнинга Татума, Джесси Джей, во время лондонского концерта в «Royal Albert Hall» откровенно рассказала зрителям, что не может иметь детей.

Певица узнала о своем диагнозе 4 года назад, но тогда она решила не делиться этой новостью с поклонниками, а вместо этого написала песню «Four Letter Word».