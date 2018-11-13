Волочкову осудили за избиение ногой собаки

Пытаясь с камерами забрать отца-инвалида от молодой любовницы, которая плохо с ним обращалась, Волочкова в сердцах пнула ногой ее собаку. Пес, слава богу, не пострадал от отработанного па балерины, а вот Анастасии, судя по всему, придется нелегко. Ей уже прилетели порции гнева не только от нескольких тысяч подписчиков, но и от Настасьи Самбурской:
«Анастасия Волочкова, вы говно, — написала Настасья в соцсетях. — По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности, что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное то причем? Сбитая летчица».