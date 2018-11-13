Анастасию Волочкову осудили за избиение ногой собаки на видео

«Анастасия Волочкова, вы говно, — написала Настасья в соцсетях. — По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности, что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное то причем? Сбитая летчица».