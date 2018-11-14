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Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура
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Сафронов напомнил вдове Караченцова о соблюдении траура 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Художник Никас Сафронов заявил, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина должна соблюдать траур, а не ходить по увеселительным мероприятиям. Об этом сообщает Woman's Style.
По данным издания, за первую неделю вдовства Поргина дважды побывала на спектаклях и собирается в путешествие.
По мнению Сафронова, показных страданий от вдовы актера никто не требует, но ей стоит соблюдать «нормы приличия» во время траура.
«<…> Людмиле Андреевне, наверное, нужно было провести некоторое время в трауре — ведь не зря возникли 9 дней, 40 дней…» — заявил художник.
Сафронов считает, что это позволило бы Поргиной «сохранить ауру хорошей супруги».
В то же время художник подчеркнул, что осуждать Поргину за желание жить дальше нельзя. Он напомнил, что она долгое время ухаживала за тяжело больным мужем.
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Также Сафронов выразил опасение, что в перспективе рядом с Поргиной может появиться мужчина, который окажется охотником за пиаром.
Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Поргина рассказала, что у него отказали почки.
Вдова актера подчеркивала, что Караченцов просил его не оплакивать. Актер завещал жене поднять за него на поминках бокал шампанского.
В 2005 году Караченцов попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после этого происшествия ему не удалось. Осенью 2017 года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.
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