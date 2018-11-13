Мать Вороненкова обвинила Максакову в киднеппинге

Зависимость дочери Вороненкова связали с влиянием Максаковой

Мать экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова , убитого на Украине , приняла участие в шоу «На самом деле». Как сообщает «СтарХит», Людмила Вороненкова заявила, что ее внучку пытались похитить из реабилитационного центра.

По данным издания, дочь экс-депутата лечилась там от депрессии и зависимости. Адвокат матери Вороненкова Наталья Тетерева заявили, что на девушке «сказались» полтора года, которые она провела с вдовой Вороненкова Марией Максаковой

«Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества», — заявила адвокат.

По ее версии, дочь Вороненкова помогала Максаковой «с точки зрения получения наследственной массы», а певице было выгодно, что девушка находится «в таком состоянии».

«Я не врач, и я не могу сказать, о каких веществах шла речь. Но проблемы со здоровьем усилились, когда она поселилась в квартире Максаковой», — утверждает Тетерева.

По словам Людмилы Вороненковой, Максакова хочет получить от ее внучки генеральную доверенность, чтобы распоряжаться его имуществом. Родственники забрали девушку из реабилитационного центра и отвезли ее за рубеж. Кто именно пытался ее похитить, не уточняется.

В октябре 2016 года Максакова и Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Двадцать третьего марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Максакова решила остаться на Украине вместе с младшим сыном.