В Москве прошла церемония ОК! Awards «Больше чем звезды»!

В течение последних месяцев читатели журнала ОК! принимали участие в народном голосовании на сайте ok-magazine.ru, выбирая самого достойного героя в 13 номинациях: «Главный герой. Кино», «Новые лица. Кино», «Главный герой. Музыка», «Новые лица. Музыка», «Главный герой. Новые формы», «Главный герой. Театр», «Главный герой. Блистательный образ Mercury», «Главный герой. Телефильмы», «Герой из сети», «Главный герой. Спорт», «Пара года», «Мама года TOY.RU», а также «ОК! Приз зрительских симпатий».

Самые яркие и влиятельные герои шоу-бизнеса, актеры, музыканты, спортсмены, друзья и партнеры журнала ОК! собрались в этот вечер в Four Seasons Hotel Moscow, чтобы узнать имена победителей. Ведущими торжественной церемонии стали главный редактор OK! Вадим Верник и очаровательная Полина Гагарина

Вадим Верник: «Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний праздник стал благодарностью всем тем, кто сделал этот год чуть лучше. Кто-то украсил его своим фильмом, кто-то оживил своей музыкой, за кем-то мы следили в сети или на страницах журнала, но так или иначе, наши номинанты постарались сделать так, чтобы 2018-ый запомнился каждому из нас».

Альбина Джанабаева, Грандиозную атмосферу вечера создали выступления звездных друзей журнала ОК! Полина Гагарина, Валерий Меладзе Ёлка , Звонкий и Гарик Burito исполнили свои самые яркие музыкальные хиты. Также в этот вечер выступили артисты «Ленинград Центра».

Ювелирная компания Mercury стала официальным партерном мероприятия. Изысканные украшения из коллекции Classic, Color и Flower. дополнили образы многих звезд. А победительница в номинации «Главный герой. Блистательный образ» — Ксения Раппопорт, получила в подарок подвеску из коллекции Flower с драгоценными лепестками из бриллиантов.

Медицинская корпорация RHANA третий год является бьюти-партнером мероприятия ОК! «Больше чем звезды!» и официальным представителем инновационных японских плацентарных биотехнологий, позволяющих сохранить здоровье и продлить молодость на долгие годы!

Специально для подготовки к церемонии была организована OK! Style Studio, где профессиональные визажисты от Seventeen и стилисты по укладкам от компании ЛаймаЛюкс Групп — эксклюзивного дистрибьютора профессионального бренда для волос Goldwell создавали образы звезд.

Автомобильным партнером премии стал официальный импортер Suzuki в России и вручил специальный приз Александру Горчилину в номинации «Главный герой. Новые формы».

Федеральная розничная сеть магазинов игрушек TOY.RU выбрала «Маму года» — ею стала Анна Хилькевич , а представительство Греческой национальной туристической организации в России и СНГ вручили приз в номинации «Пара года» — он достался Регине Тодоренко и Владу Топалову.

Игристое настроение вечера создал винный дом Mondoro.

Во время церемонии велась прямая трансляция с мероприятия на сайте ok-magazine.ru , и сайте wfc.ru.

По результатам голосования победителями премии в представленных номинациях стали:

«Главный герой. Кино»

Аглая Тарасова

«Новые лица. Кино»

«Главный герой. Музыка»

Баста

«Новые лица. Музыка»

Мари Краймбрери

«Главный герой. Новые формы»

Александр Горчилин

«Главный герой. Театр»

Дарья Мороз и Софья Эрнст

«Главный герой. Телефильм»

Мария Миронова

Павел Деревянко

«Главный герой. Спорт»

«Герой из сети»

Ида Галич

«Пара года»

Влад Топалов и Регина Тодоренко

«ОК! Приз Главного редактора»

Ксения Раппопорт

«ОК! Приз Зрительских симпатий

Главный герой. Блистательный образ Mercury

Ксения Раппопорт

Мама года Toy.ru

Анна Хилькевич