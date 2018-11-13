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Приставы разыскивают Земфиру из-за коммунальных долгов 

Москва24 + ещё 2 55 минут назад
Московские судебные приставы разыскивают Земфиру из-за коммунальных долгов на сумму 11 тысяч рублей. Правда, как отмечает телеканал Москва 24, так было два года назад, когда суд обязал ее выплатить задолженность.
Однако певица до сих пор не оплатила долг. Кроме того, за прошедшее время сумма задолженности выросла.
С 2003 года Земфира живет в элитном столичном районе Хамовники в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость квартиры певицы составляет на сегодняшний день 250 тысяч долларов.
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