Бабкину сравнили с Леонтьевым

Изменившаяся Бабкина стала похожа на Леонтьева

Надежда Бабкина предстала в новом образе. Однако не всем ее поклонникам понравилось преображение прославленной артистки.

Надежда Бабкина успевает и выступать со своим ансамблем "Русской песни", и ставить спектакли, и сниматься в телевизионных передачах, и заседать на собраниях в Госдуме . Прославленная артистка умудряется выкроить время, чтобы порадовать многочисленных подписчиков своей странички в социальной сети Instagram.

Так, Надежда опубликовала свежие фотографии, сделанные на съемках передачи "Модный приговор". На снимках популярная исполнительница запечатлена в атласном наряде сизого цвета и внушительных украшениях. Образ дополнили кудри. Последний аспект вызвал неоднозначную реакцию у ее поклонников.

Ранее Надежде Бабкиной досталось от фанатов за то, что та якобы перестаралась с изменениями собственной внешности за счет мастерства пластических хирургов. Впрочем, кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев убежден, что все изменения в лучшую сторону.

Эксперт заметил, что Надежда много времени проводит у косметолога. Дескать, глядя на артистку, очевидно, что пластической хирургии недостаточно. Цвет, тонус кожи — то, о чем нельзя забывать в любом возрасте, высказал мнение профессионал.