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Бабкину сравнили с Леонтьевым
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Изменившаяся Бабкина стала похожа на Леонтьева 

Дни.ру + ещё 2 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Надежда Бабкина предстала в новом образе. Однако не всем ее поклонникам понравилось преображение прославленной артистки.
Надежда Бабкина успевает и выступать со своим ансамблем "Русской песни", и ставить спектакли, и сниматься в телевизионных передачах, и заседать на собраниях в Госдуме. Прославленная артистка умудряется выкроить время, чтобы порадовать многочисленных подписчиков своей странички в социальной сети Instagram.
Так, Надежда опубликовала свежие фотографии, сделанные на съемках передачи "Модный приговор". На снимках популярная исполнительница запечатлена в атласном наряде сизого цвета и внушительных украшениях. Образ дополнили кудри. Последний аспект вызвал неоднозначную реакцию у ее поклонников.
"Валерий Леонтьев, копия, масло! Извините", "А мне напомнили, Валеру Леонтьева))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Прическа ужасная!", "Надежда Георгиевна, вы супер! Но эти кудряшки… если честно… не для вас!", "Поменяйте прическу -срочно!", "Ужаааааас! Как можно еще советы давать по моде. При всем моем уважении к НБ новогодняя елка", — высказали свое мнение пользователи Сети.
Ранее Надежде Бабкиной досталось от фанатов за то, что та якобы перестаралась с изменениями собственной внешности за счет мастерства пластических хирургов. Впрочем, кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев убежден, что все изменения в лучшую сторону.
Эксперт заметил, что Надежда много времени проводит у косметолога. Дескать, глядя на артистку, очевидно, что пластической хирургии недостаточно. Цвет, тонус кожи — то, о чем нельзя забывать в любом возрасте, высказал мнение профессионал.
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