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Киркоров и Басков стали героями «Спокойной ночи»
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Киркоров и Басков стали героями «Спокойной ночи» 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев успел принять участие в съёмках Новогоднего Огонька на российском телевидении. Спортсмен выложил в Instagram фотографию, где он сидит в окружении Фили и Степашки — героев «Спокойной ночи, малыши».
«Традиционно в предновогоднее время успеваю на съёмку Новогоднего Огонька. Степашка с Филей жгут не по-детски», — подписал Валуев фотографию.
Певцы Николай Басков и Филипп Киркоров уже не первый раз переодеваются в героев «Спокойной ночи, малыши». Пост Валуева стал поводом саркастических шуток пользователей.
«Спасибо за инфу! Теперь мы будем знать, что будет на Огоньке», — написал один из них в Instagram.
Некоторые отметили, что шоу, которое уже давно копирует предыдущие выпуски, будут смотреть разве что пенсионеры.
В начале сентября Киркоров с Басковым вызвали гнев у пользователей, выложив в Сеть клип. Многим показались шокирующими нецензурная лексика, сцены насилия и унижений, на которые не поскупились создатели ролика.
«Ибица» вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. В ролике звёзды российской эстрады воюют с гигантским тираннозавром, плавают в бассейне, едят пельмени, танцуют с пенсионерками в купальниках, строят друг другу малоприятные козни и наносят физические увечья.
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