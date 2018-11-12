Киркоров и Басков стали героями «Спокойной ночи»

Боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев успел принять участие в съёмках Новогоднего Огонька на российском телевидении. Спортсмен выложил в Instagram фотографию, где он сидит в окружении Фили и Степашки — героев «Спокойной ночи, малыши».

«Традиционно в предновогоднее время успеваю на съёмку Новогоднего Огонька. Степашка с Филей жгут не по-детски», — подписал Валуев фотографию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 11 Ноя 2018 в 8:03 PST

«Спасибо за инфу! Теперь мы будем знать, что будет на Огоньке», — написал один из них в Instagram.

Некоторые отметили, что шоу, которое уже давно копирует предыдущие выпуски, будут смотреть разве что пенсионеры.

В начале сентября Киркоров с Басковым вызвали гнев у пользователей, выложив в Сеть клип. Многим показались шокирующими нецензурная лексика, сцены насилия и унижений, на которые не поскупились создатели ролика.

«Ибица» вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. В ролике звёзды российской эстрады воюют с гигантским тираннозавром, плавают в бассейне, едят пельмени, танцуют с пенсионерками в купальниках, строят друг другу малоприятные козни и наносят физические увечья.