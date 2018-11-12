Александр Семчев похудел на 40 килограммов

Артист перестал надеяться на врачей и сам занялся своим здоровьем

Александр Семчев никогда не был изящным мужчиной. Его вес почти в 200 килограммов сильно мешал ему жить. Несколько лет назад он обратился к специалистам, чтобы похудеть, но попытки привести себя в форму оказались безрезультатными.

А недавно фотографии актера появились в сети, на них актер выглядит заметно похудевшим. Конечно, он не стал стройным, как лань, но живот ушел. Оказалось, что артист действительно избавился от лишних килограммов с помощью специальной диеты, которую прописал себе сам.

«Да, я действительно значительно похудел, но спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании. О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня еще хватит, но на данный момент избавился уже от 40 килограммов. Как? Отказался от булок, жареного… Перешел исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями. Обычно варю куриную грудку, а к ней гарнир — порция размером с кулак. Еще в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов», — рассказывал «СтаХиту» Семчев.

В этом году выходит сразу несколько успешных картин с участием актера. Так, с успехом стартовал сериал «Годунов» на телеканале Россия, в котором у Александра роль опричника. В декабре покажут фильм Анны Матиссон «Заповедник», в котором роль Митрофанова исполнил Семчев. Впереди еще много работы. Так что, вполне возможно, что активному похудению артиста способствует и тяжелый рабочий график.