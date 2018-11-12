Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев снова вместе

Музыкант Алексей Воробьев и певица Виктория Дайнеко в свое время состояли в романтических отношениях, однако паре пришлось расстаться, после этого экс-влюбленные остались друзьями.

В прошлом году Виктория развелась с мужем, а Алексей расстался со своей девушкой из-за её измены. Похоже, что трудные времена заставили молодых людей снова сблизиться. Об этом сообщил анонимный, приближенный к звездам, источник.

Алексей также прилетел в Москву из Америки ради того, чтобы снять Викторию в своем новом клипе на композицию, записанную специально к новогодним праздникам.