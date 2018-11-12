Ещё
Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев снова вместе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев снова вместе 

Russianshowbiz.info + ещё 2 6 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Музыкант Алексей Воробьев и певица Виктория Дайнеко в свое время состояли в романтических отношениях, однако паре пришлось расстаться, после этого экс-влюбленные остались друзьями.
В прошлом году Виктория развелась с мужем, а Алексей расстался со своей девушкой из-за её измены. Похоже, что трудные времена заставили молодых людей снова сблизиться. Об этом сообщил анонимный, приближенный к звездам, источник.
Алексей также прилетел в Москву из Америки ради того, чтобы снять Викторию в своем новом клипе на композицию, записанную специально к новогодним праздникам.
Russianshowbiz.info: последние новости
Максим Виторган прокомментировал беременность Ксении Собчак Волочкову осудили за непристойные фото с новым любовником Анастасия Волочкова рассказала, почему поместила отца в пансионат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Израилю выпустили 200 ракет460
Умер Стэн Ли24
Запад добивает Россию651
Фонд помощи для элитной московской школы вызвал скандал175
На Украине начались «газовые бунты»613
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
00:19
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
Происшествия
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение