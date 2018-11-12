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Задержанный ФБР журналист оказался продюсером Зары
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Задержанный ФБР журналист из России оказался продюсером Зары 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: ТАСС
Задержанный в США главный редактор сайта USA Really Александр Малькевич был первым продюсером певицы Зарифы Мгоян, известной как Зара, утверждает музыкальный критик Вадим Пономарев (Гуру Кен). Об этом он заявил в Facebook.
Малькевича задержали в аэропорту Вашингтона в воскресенье, 9 ноября, после того, как он зарегистрировался на рейс. Он был наблюдателем на выборах губернатора штата Мэриленд.
По словам Малькевича, представители федеральной службы задали ему вопросы о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и уведомили о необходимости зарегистрировать USA Really в качестве иностранного агента. Никаких обвинений ему не предъявили.
USA Really существует с июня 2018 года. Это проект Федерального агентства новостей, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Предпринимателя также называют владельцем «фабрики троллей». USA Really рассчитан на американскую аудиторию и критикует власти США. По словам самого Малькевича, он хотел бы, чтобы сайт стал «Новой газетой» в США.
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