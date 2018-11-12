Задержанный ФБР журналист оказался продюсером Зары

Задержанный ФБР журналист из России оказался продюсером Зары

Задержанный в США главный редактор сайта USA Really Александр Малькевич был первым продюсером певицы Зарифы Мгоян , известной как Зара, утверждает музыкальный критик Вадим Пономарев (Гуру Кен). Об этом он заявил в Facebook.

Малькевича задержали в аэропорту Вашингтона в воскресенье, 9 ноября, после того, как он зарегистрировался на рейс. Он был наблюдателем на выборах губернатора штата Мэриленд.

По словам Малькевича, представители федеральной службы задали ему вопросы о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и уведомили о необходимости зарегистрировать USA Really в качестве иностранного агента. Никаких обвинений ему не предъявили.