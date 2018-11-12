Эвелина Бледанс намекнула на потерю ребенка

В августе этого года стало известно, что Эвелина Бледанс снова мечтает стать мамой и родить дочку. Телеведущая прибегла к современной медицине и сделала ЭКО. Врачи провели процедуру, что было запечатлено камерами и показано в эфире передачи «Прямой эфир». Позже стало известно, что процедура прошла успешно, а сама ведущая совсем скоро планирует уйти в декретный отпуск. В середине сентября Бледанс подтвердила, что ждет третьего ребенка.

Сейчас Эвелина находится на первых месяцах беременности, но почти ничего не говорит о будущем малыше. А в Сети то и дело появляются слухи о том, что на самом деле Бледанс не находится в положении.

На днях телеведущая подогрела слухи о том, что у нее случилась неудачная беременность. Артистка поделилась своими эмоциями в микроблоге.

«Вот как бывает — на душе тяжело, а на работе весело… Я вот думаю, на сколько меня ещё хватит… Но, я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно, пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться… только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты… оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами… но надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно…» — отметила Бледанс.

Пользователи гадают, что случилось в жизни артистки и желают ей быть сильной.