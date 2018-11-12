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Умер Дуглас Рэйн
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Умер Дуглас Рэйн 

Газета.Ru + ещё 3 51 минуту назад
Канадский актер Дуглас Рэйн скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает CTV News.
По данным телеканала, актер умер в больнице в пригороде канадского города Стратфорд.
Как отмечается, Рэйн скончался от естественных причин.
Дуглас Рэйн родился 13 марта 1928 года в канадском городе Виннипег. За свою карьеру он сыграл во многих театральных постановках. Рэйн также исполнил роли в 19 фильмах. Актер наиболее известен тем, что озвучил бортовой компьютер HAL 9000 в картине "2001 год: Космическая одиссея".
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