Умерла Юлия Волчкова

На Украине умерла актриса Юлия Волчкова

Скончалась украинская актриса Юлия Волчкова . О ее смерти сотрудники киевского Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра сообщили в соцсетях.

Актриса ушла из жизни в возрасте 44 лет. Руководство театра выразило соболезнования родным и близким женщины. Друзья Волчковой сообщили, что она скончалась в одной из киевских больниц после длительной болезни.

Данные о времени и месте прощания сейчас уточняются.

Юлия Волчкова выступала в драматическом театре, сыграла десятки ролей в кинофильмах и телесериалах, в частности «Нити судьбы» и «Кольцо с рубином». Также Волчкова была известна как режиссёр-постановщик.