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Умерла Юлия Волчкова
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На Украине умерла актриса Юлия Волчкова 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Арифметика подлости"
Скончалась украинская актриса Юлия Волчкова. О ее смерти сотрудники киевского Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра сообщили в соцсетях.
Актриса ушла из жизни в возрасте 44 лет. Руководство театра выразило соболезнования родным и близким женщины. Друзья Волчковой сообщили, что она скончалась в одной из киевских больниц после длительной болезни.
Данные о времени и месте прощания сейчас уточняются.
Юлия Волчкова выступала в драматическом театре, сыграла десятки ролей в кинофильмах и телесериалах, в частности «Нити судьбы» и «Кольцо с рубином». Также Волчкова была известна как режиссёр-постановщик.
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