В Ефремова запустили тортом во время спектакля

Во время спектакля в актера Михаила Ефремова кинули тортом. Актер находился на сцене во время спектакля «Чапаев и пустота», в котором играл главного врача. Так творческий коллектив решил поздравить служителя Мельпомены с юбилеем — 10 ноября заслуженному артисту исполнилось 55 лет.
Это произошло неожиданно для зрителей и самого Ефремова. Один из актеров незаметно вынес на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо. Шутка артисту понравилась. Он понял в чем дело, когда актеры на сцене принялись активно и от души поздравлять его. Затем актеры продолжили игру в спектакле по одноименному роману Виктора Пелевина.
Зрители поддержали шутку аплодисментами.