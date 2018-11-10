В Ефремова запустили тортом во время спектакля

Во время спектакля в Ефремова кинули тортом в честь юбилея

Во время спектакля в актера Михаила Ефремова кинули тортом. Актер находился на сцене во время спектакля «Чапаев и пустота», в котором играл главного врача. Так творческий коллектив решил поздравить служителя Мельпомены с юбилеем — 10 ноября заслуженному артисту исполнилось 55 лет. Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания Это произошло неожиданно для зрителей и самого Ефремова. Один из актеров незаметно вынес на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо. Шутка артисту понравилась. Он понял в чем дело, когда актеры на сцене принялись активно и от души поздравлять его. Затем актеры продолжили игру в спектакле по одноименному роману Виктора Пелевина Зрители поддержали шутку аплодисментами.