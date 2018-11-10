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В Ефремова запустили тортом во время спектакля
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Во время спектакля в Ефремова кинули тортом в честь юбилея 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время спектакля в актера Михаила Ефремова кинули тортом. Актер находился на сцене во время спектакля «Чапаев и пустота», в котором играл главного врача. Так творческий коллектив решил поздравить служителя Мельпомены с юбилеем — 10 ноября заслуженному артисту исполнилось 55 лет.
Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания
Это произошло неожиданно для зрителей и самого Ефремова. Один из актеров незаметно вынес на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо. Шутка артисту понравилась. Он понял в чем дело, когда актеры на сцене принялись активно и от души поздравлять его. Затем актеры продолжили игру в спектакле по одноименному роману Виктора Пелевина.
Зрители поддержали шутку аплодисментами.
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