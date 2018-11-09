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Винокур отреагировал на скандал с Ефремовым
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Винокур отреагировал на призывы лишить Ефремова звания заслуженного артиста 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Владимир Винокур заступился за Михаила Ефремова, которого предложили лишить звания заслуженного артиста.
Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить Ефремова почетного статуса из-за его заявлений в эфире одной из украинских радиостанций.
"Глупость неимоверная! Мало ли что может артист сказать в интервью. Может, дурака валять. Может он и ждет реакции такой дурной", — приводит слова Винокура НСН.
По мнению юмориста, актер специально делает подобные заявления, дабы вызвать собеседника на "ложную дискуссию".
"Мне кажется, что это стеб. Это не серьезно. Я не думаю, что Миша может серьезно об этом говорить", — добавил Винокур.
Предложение Манукяна прозвучало после заявления Ефермова об "имперском мороке и фантомных болях" России. В этом же интервью артист назвал эпоху перестройки периодом феноменального ощущения и выразил надежду, что в нем самом "мало советского".
Звание заслуженного артиста Ефремову присвоили в 1995 году. Против лишения его почетного статуса также выступил Михаил Пореченков и зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.
"Ефремов получил звание не за свои высказывания, а за свой талант", — отметил последний.
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