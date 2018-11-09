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Грачевский высказался о смерти Румянцева
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Грачевский прокомментировал смерть Румянцева 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссер, художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский рассказал, что умерший актер Николай Румянцев был замечательным мальчиком, который долгое время снимался в программе, — «пока не вымахал». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Грачевский отметил, что его взяли в «Ералаш» после первого кастинга, обратив внимание на его яркий типаж, — «толстячок очень симпатичный, с курчавыми черными волосами, круглолицый, очень милый и добродушный».
Режиссер назвал Румянцева одним из ярчайших актеров «Ералаша».
«На таких, как он, мы опирались», — подчеркнул Грачевский.
По его словам, после «Ералаша» Румянцев решил не продолжать актерскую карьеру. Сам он называл себя счастливым человеком, был доволен жизнью и воспитывал внуков.
Николай Румянцев скончался 8 ноября на 55-м году жизни. Причину его смерти родственники не сообщили.
Помимо съемок в «Ералаше», он сыграл главную роль в фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» и снялся в эпизоде картины «Весенняя олимпиада, или Начальник хора».
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