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Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни
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Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Юморист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал заявление своей супруги певицы Аллы Пугачевой о болезни, из-за которой она вынуждена будет пропустить юбилейный концерт в честь 50-летия Леонида Агутина.
«У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо… Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала», — сказал Галкин агентству РИА «Новости».
Ранее в своем Instagram Пугачева извинилась перед Леонидом Агутиным за то, что не примет участие в концерте ко дню его рождения, который состоится 10 ноября в «Олимпийском».
«Заболела», — объяснила певица.
Что за болезнь ee сразила, примадонна российской эстрады не уточнила.
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