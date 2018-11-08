Агутин обратился к Пугачевой после ее слов о болезни

Агутин пожелал здоровья сообщившей о плохом самочувствии Пугачевой

Певец Леонид Агутин пожелал здоровья заболевшей Алле Пугачевой , которая сообщила, что из-за плохого самочувствия не сможет принять участие в его юбилейном концерте в субботу.

Пугачева в четверг заявила, что не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина, который состоится 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский", из-за плохого самочувствия. Певица отметила, что "мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная".

"Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас нам надо беречь. Песню еще воплотим!", — написал Агутин.

Ранее сообщалось, что Пугачева, Сергей Шнуров , рэпер Баста и многие другие примут участие в его юбилейном шоу.

Советский и российский певец, композитор, заслуженный артист России Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Параллельно со средней школой окончил Московскую джазовую школу "Москворечье" по классу фортепиано. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры (ныне Московский государственный университет культуры и искусств) по специальности "режиссер-постановщик театрально-массовых представлений". Свои первые песни он написал в 14 лет, создав для их исполнения группу "Кредо".

Агутин — залуженный артист РФ (2008). Исполнитель является лауреатом конкурса эстрадной песни "Ялта-92", конкурса эстрадных исполнителей "Юрмала-93", а также лауреатом премии "Овация-95" в номинации "Лучший певец года", премии "Шансон года" (2017) и многих других.