Звезду Голливуда принудительно сняли с самолета в Москве

Голливудского актера принудительно высадили из самолета в Москве

Российский и американский актер Олег Тактаров пожаловался в Instagram, что 7 ноября его «ссадили» с рейса SU100 в Нью-Йорк

Тактаров попросил «Аэрофлот» оценить действия своей службы безопасности.

«У меня не было багажа. На самолет меня пустили. <…> Я не хамил, не грубил, не оказывал сопротивления. Всё моё нарушение, что хотел успеть к ребенку и не поверил молодым девочкам, что закрыли двери передо мной», — рассказал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам актера, девушки сообщили ему, что он опоздал, и посадка закончилась. Однако затем подошла сотрудница «Аэрофлота» и сказала, что осталось еще 20 минут. Тактаров успел забежать в самолет, занял свое место, но затем в салоне появился мужчина и высадил его.

«Что это было? Упрямство сотрудника службы безопасности аэрофлота?» — возмутился он.

Тактаров отметил, что написал объяснительную в полиции, причем и полицейские, и капитан самолета, и весь экипаж были на его стороне.

В итоге проблему актера решили, он вылетел в Нью-Йорк следующим рейсом. Он выложил видео из самолета, поблагодарил «Аэрофлот» и назвал компанию лучшим перевозчиком. В то же время Тактаров намекнул, что ему досталось не самое удобное место.

«<…> А я абсолютно искренне могу долететь и в туалете. Лишь бы была польза родной стране! Ура ура ура! Да здравствует 7 ноября… <…>» — заключил Тактаров.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили РЕН ТВ , что посадка на рейс Тактарова закончилась в 09:50, а он прибыл на посадку в 09:55. По словам представителя компании, актер самовольно проник на борт самолета со скандалом, и экипаж принял решение снять его с рейса.

Заявление Тактарова о 20 оставшихся до посадки минутах в «Аэрофлоте» назвали несоответствующим действительности.