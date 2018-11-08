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Пугачева отказалась от выступления из-за болезни
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Пугачева отменила выступление из-за болезни 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Певица Алла Пугачева рассказала в Instagram, что ей пришлось отказаться от выступления на творческом вечере Леонида Агутина из-за болезни.
«Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала Пугачева.
Он отметила, что мечтала выступить на этом концерте, так как песня, которую она должна была исполнить, — «классная».
Подписчики певицы пожелали ей здоровья и скорейшего выздоровления.
«Агутин никуда не денется, а Вы бесценны лечитесь и будте здоровы. С Любовью», — написал @nesterandrew (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«И Максим далеко (((Поправляйтесь, любимая певица, скорей!» — отметила @i. i.potekhina.
Некоторые пользователи усомнились, что именно болезнь стала причиной отмены выступления.
«Как заболела, Гарик, за завтраком сообщил, что в теплые края с мамой на всю зиму, в Майами подикась и правильно а Ленька сам там зимует споете на кухне», — заявил @al.aksenov.
«Дни.ру» отмечают, что Агутин очень гордился участием Пугачевой в творческом вечере. Он рассказал изданию, что позвонил ей с таким предложением, и она сразу согласилась. Пугачева хотела исполнить песню «Ты плачешь» из его альбома 2016 года.
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