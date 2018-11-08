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Звезду «Фантастических тварей» пытались совратить
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Звезду «Фантастических тварей» совратил режиссёр 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американский актёр и музыкант Эзра Миллер рассказал о неприятном инциденте, который произошёл с ним в подростковом возрасте. Несовершеннолетнего мальчика напоили и пытались совратить его же коллеги по съёмочной площадке, утверждает Эзра.
Актёр предпочёл не называть имён, но уточнил в интервью The Hollywood Reporter, что это были режиссёр и продюсер. Взрослые мужчины налили мальчику вина и предложили ему сняться в кино о гей-революции.
«Нет, вы, ребята, настоящие монстры», — ответил им Эзра.
Этот и другие инциденты сформировали у актёра ощущение, что голливудские звёзды не более чем секс-работники, по крайней мере к ним относятся именно так.
Флэш из «Отряда самоубийц» считает, что сильные мужчины должны подчиняться женщинам, и прекратить наслаждаться своей властью над людьми. Актёр не приемлет для себя понятие гендерной идентичности и является квиром, то есть не идентифицирует себя ни с одним полом.
Эзра Миллер появится во второй части спин-оффа о Гарри Поттере "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", где сыграет Криденса Бэрбоуна. Фильм выходит в кинотеатрах уже 17 ноября.
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