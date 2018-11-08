Звезду «Фантастических тварей» пытались совратить

Звезду «Фантастических тварей» совратил режиссёр

Американский актёр и музыкант Эзра Миллер рассказал о неприятном инциденте, который произошёл с ним в подростковом возрасте. Несовершеннолетнего мальчика напоили и пытались совратить его же коллеги по съёмочной площадке, утверждает Эзра.

Актёр предпочёл не называть имён, но уточнил в интервью The Hollywood Reporter , что это были режиссёр и продюсер. Взрослые мужчины налили мальчику вина и предложили ему сняться в кино о гей-революции.

«Нет, вы, ребята, настоящие монстры», — ответил им Эзра.

Этот и другие инциденты сформировали у актёра ощущение, что голливудские звёзды не более чем секс-работники, по крайней мере к ним относятся именно так.

Флэш из «Отряда самоубийц» считает, что сильные мужчины должны подчиняться женщинам, и прекратить наслаждаться своей властью над людьми. Актёр не приемлет для себя понятие гендерной идентичности и является квиром, то есть не идентифицирует себя ни с одним полом.