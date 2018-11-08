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Поргина рассказала о реакции на смерть Караченцова
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Чем занимается овдовевшая Поргина 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Почти 45 лет Людмила Поргина была рядом с Караченцовым. Всю себя она посвятила мужу после страшной автоаварии 13 лет назад. Людмила Андреевна отказалась от актерской карьеры и до последнего дня была рядом с Николаем Петровичем — была его ангелом-хранителем. И сегодня она учится просыпаться одна…
"В ночь после смерти Коли я вышла в лес рядом с домом и кричала, — рассказала Поргина. — А потом легла на кровать мужа. И ко мне пришла вся живность, какая была, — кошки, собаки. И только попугаи все не могли успокоиться и издавали какие-то звуки. Я поняла, что через живность Коля со мной общается и успокаивает".
"Теперь я зовусь вдовой и привыкаю к этому новому слову, — продолжает Людмила Андреевна. — К счастью, у меня есть сын, невестка, ее родители, внуки. Все они любили Колечку и, уверена, не бросят и меня. Пройдет немного времени, я начну разбирать архив Коли. Сохранились пленки, документальные записи, фотографии — все надо систематизировать. Надо издать книгу воспоминаний друзей и коллег, да и мне самой есть, что рассказать".
Незадолго до ухода Караченцова Культурный фонд его имени отметил 15-летие. Была составлена программа развития — несколько театральных проектов и создание Фестиваля актерской песни Николая Караченцова. Многие друзья актера тогда поддержали инициативу — свою помощь, например, предложили известные композиторы Ирина Грибулина и Елена Суржикова. Все это тоже должно быть реализовано, и без участия Людмилы Поргиной не обойтись. Наверняка появится и актерская премия Николая Караченцова, который очень любил талантливых людей и считал, что их надо поддерживать.
"Знаете, мой муж умер красиво — лежал счастливый. Последние слова его были: "Не бойся, все будет хорошо. Мы с тобой — венчанные, Господь с нами". И покинул этот мир совершенно приготовленным для рая", — рассказала вдова.
Она обещает, что сделает все, чтобы сохранить и продлить память о своем знаменитом муже. Он достоин.
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