Сыну Мишулина разрешили называть актера отцом

Сыну Спартака Мишулина разрешили называть актера отцом

Московский городской суд оставил в силе решение Тушинского суда, отклонив апелляцию дочери Спартака Мишулина Карины.

"Из решения следует то, о чем я говорил в интервью больше года назад, было на самом деле, и я имею право открыто говорить о своем отце. Без всяких но. Решение вступило в силу. Злоупотреблять этим не планирую. Всем мир!", — поделился молодой человек у себя в соцсетях.

По словам Тимура Еремеева, Спартак Мишулин и сам признал его своим сыном, однако это не было задокументировано.

"Да признал он! В суде это услышали, запротоколировали и приняли к сведению при вынесении решения", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что вдова Спартака Мишулина перенесла инсульт.