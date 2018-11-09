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Сыну Мишулина разрешили называть актера отцом
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Сыну Спартака Мишулина разрешили называть актера отцом 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Тимур Еремеев, называющий себя сыном покойного актера Спартака Мишулина, получил право называть его отцом в суде, передает издание "7 дней".
Московский городской суд оставил в силе решение Тушинского суда, отклонив апелляцию дочери Спартака Мишулина Карины.
"Из решения следует то, о чем я говорил в интервью больше года назад, было на самом деле, и я имею право открыто говорить о своем отце. Без всяких но. Решение вступило в силу. Злоупотреблять этим не планирую. Всем мир!", — поделился молодой человек у себя в соцсетях.
По словам Тимура Еремеева, Спартак Мишулин и сам признал его своим сыном, однако это не было задокументировано.
"Да признал он! В суде это услышали, запротоколировали и приняли к сведению при вынесении решения", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что вдова Спартака Мишулина перенесла инсульт.
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